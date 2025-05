Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka oo Qabatay Maalinta Aqbalidda Caalamiga ah si loo Dardargeliyo Ka-Qaybgalka Dijitaalka ah

Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (NCA) ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan tababar iyo wacyigelin isugu jira, si loogu dabaal-dego Maalinta Aqbalidda Caalamiga ah (Universal Acceptance Day) ee 2025, iyadoo halku-dhigga sanadkan uu yahay: “Xoojinta Ka-Qaybgal Dijitaal ah.”

Kulanka ayaa la isu keenay masuuliyiin dowladeed, hay’ado horumarineed, jaamacado, shirkado isgaarsiineed, kuwa internet-ka bixiya, shirkado tiknoolajiyadeed iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah, si ay uga wada hadlaan sida Aqbalidda Caalamiga ah ay u suuragelin karto in qof walba uu si siman ugu xirnaado internet-ka.

Mudane Axmed Cali Salaad, Ku-xigeenka Agaasimaha Guud ee NCA, ayaa sheegay in Aqbalidda Caalamiga ahi ay laf-dhabar u tahay isbeddelka dijitaalka ah ee Soomaaliya, isagoo yiri:

“Aqbalidda Caalamiga ah waxay xaqiijisaa in dhammaan nidaamyada dijitaalka ah ay aqoonsadaan magacyada domain-ka iyo email-ka ee saxda ah, taasoo fure u ah in qof kastaa si siman ugu faa’iideysto adeegyada internet-ka.”

Munaasabaddan waxaa qabanqaabadeeda lahaa Xarunta Macluumaadka Shabakadda Soomaaliyeed (SONIC), oo ah hay’ad farsamo oo ka tirsan NCA, waxaana gacan ka geysatay hay’adda ICANN (Ururka Magacyada Domain-ka iyo Nambarada Internet-ka).

Ujeeddada ugu weyn ee kulanka ayaa ahayd in la kordhiyo fahamka iyo diyaar-garowga dhinaca farsamada ee nidaamka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliya.

Aqbalidda Caalamiga ah (Universal Acceptance) waa mabda’ hubinaya in dhammaan magacyada domain-ka iyo cinwaannada email-ka ha ahaadeen kuwo af Soomaali lagu qoray ama dherer iyo nooc kastaba leh lagana aqoonsado dhammaan adeegyada internet-ka lagu isticmaalo.

Kulanka ayaa lagu soo bandhigay casharro farsamo iyo tababaro toos ah oo ka hadlayay: Magacyada Domain-ka ee Caalamiga ah (IDNs), Email-ka Caalamiga ah (EAI), iyo tillaabooyin barnaamijeyn ah oo la xiriira sida loo abuuro mareegaha iyo barnaamijyada si buuxda u taageera Aqbalidda Caalamiga ah.