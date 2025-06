Ciidanka Israa’iil oo xoog kula wareegay Doontii doonaysay in ay jabiso go’doominta la saaray Shacabka Qaza

Ciidamada badda Israa’iil ayaa saaka si buuxda ula wareegay doonta samafalka ee lagu magacaabo Madeleine, taasoo safar bini’aadantinimo ka soo bilowday dalka Talyaaniga, kuna wajahneyd Marinka Qasa si ay gargaar iyo farriin caalami ah ugu gudbiso dadka halkaa ku go’doonsan.

Doontan waxaa la socday samafalayaal caalami ah, dad caan ah, iyo xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Midowga Yurub, kuwaasoo doonayay in dunida ay u muujiyaan dhibaatada ba’an ee ay wajahayaan shacabka reer Qasa oo ku nool go’doon adag oo ay Israa’iil saartay muddo ku dhow 19 bilood.

Ciidamada Israa’iil ayaa la sheegay inay si kedis ah u weerareen doonta xilli ay ku sugnayd badda u dhow Qasa, kaddibna waxay si khasab ah ugu jiideen dekedda Ashdood oo ku taalla Israa’iil. Halkaas ayay hadda su’aallo ku waydiinayaan dhammaan dadka la socday doonta, sida uu xaqiijiyay raadiyaha ciidamada Israa’iil.

Doonta Madeleine waxay ahayd rajo cusub oo laga qabay in la jebiyo go’doonka naxariis darrada ah ee ka jira Qasa, waxaana la filayay in ay si toos ah u gaarsiiso gargaar bini’aadanimo sida cunto, dawo, iyo agab kale oo muhiim ah. Hase yeeshee, weerarka lagu qabtay doonta ayaa noqonaya mid kale oo lagu fashilay dadaalladii lagu doonayay in laga dulqaado cadaadiska ka jira Qasa.

Xaaladda bani’aadantinimo ee Qasa ayaa sii xumaanaysa, iyadoo lagu soo warramayo in caruur iyo dad badan ay u dhinteen gaajo iyo dawo la’aan, taasoo sabab u ah go’doominta xun ee la saaray marinkaas. Dad badan ayaa Israa’iil ku eedeeyay inuu u isticmaalayso gaajada sidii hub siyaasadeed, halka dalal badan oo reer galbeed ah lagu dhaleeceeyay inay indhaha ka laabteen dhibaatadaas.