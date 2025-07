Dowladda Soomaaliya Oo Beenisay In Ciidamo La Geeyay gobolada Sanaag iyo Sool

Wasiirka Gaashaandhigga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa si cad u beeniyay warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in Dowladda Federaalka ay ciidamo geysay gobollada Sanaag iyo Sool.

Wasiirka ayaa sheegay in aysan jirin wax sabab ah oo keeni karta in ciidamo federaal ah loo diro deegaannadaas, isla markaana aysan jirin wax caddayn ah oo muujinaysa in arrintaasi dhab tahay.

“Dowladda Federaalka Soomaaliya wax ciidan ah ma aysan geyn gobollada Sanaag iyo Sool, sabab loo geeyn lahaa na ma jirto,” ayuu yiri Wasiir Fiqi. Wuxuu intaas ku daray in eedeymaha ay jeedinayaan qaar ka mid ah shaqsiyaadka siyaasadeed aysan ku salaysnayn wax caddeyn ah, ee ay yihiin hadallo ay ka muuqato tabar darro iyo awood la’aan ay ku hor istaagaan rabitaanka dadka deegaanka.

Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in aysan is qaban karin eedeymo is khilaafsan oo qaarna ku sheegayaan in Dowladda Federaalka aysan awoodin xakameynta Muqdisho, isla markaana ay dhinac kale ku eedeynayaan in ay ciidamo u dirtay Sanaag iyo Sool. “Waa is khilaaf in dowladda lagu eedeeyo burburinta nidaamka federaalka ah, iyadoo haddana lagu eedeynayo in ay dhiseyso dawlad-goboleed cusub,” ayuu yiri.

Ugu dambeyn, Wasiir Fiqi ayaa xusay in nidaamka Federaalka uu yahay nidaam dastuuri ah oo dalka qaatay, isla markaana ay waajib ku tahay dhammaan hay’adaha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedba in ay ilaaliyaan hirgelintiisa iyo dhowridiisa.