Madaxweyne Deni “Ma nihin dad ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliyeed”

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa sheegay in Puntland aysan marnaba ka soo horjeedin dowladnimada Soomaaliyeed, balse ay mar walba ku taagan tahay in si siman oo caddaalad ah loo dhiso nidaam qaran oo ku dhisan wax wada-leeyahay.

Madaxweyne Deni ayaa yiri: “Ma nihin dad ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliyeed. Waxa naga go’an Puntland loo siman yahay, deegaannada laamiga ka fogna mar dambe gaadhi-waa ma noqon doonaan.”

Hadalka Madaxweyne Deni ayaa imaanaya xilli uu ka hadlaayay deegaano ka tirsan Puntland oo ay shacabka ka muujiyeen baahida ay u qabaan adeegyada dowladda.

Wuxuu xusay in Puntland ay hormuud u tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed, laakiin ay lagama maarmaan tahay in la xaqiijiyo in nidaamka federaalka uu ahaado mid si dhab ah u wada matala dhamaan shacabka Soomaaliyeed, meel kasta oo ay joogaan.

Madaxweyne Deni wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay in Puntland ay diyaar u tahay wada-shaqeyn dhab ah oo lagu dhisayo dowlad Soomaaliyeed oo xasiloon, sharciyad leh, isla markaana aan cidna ku takri-falin awoodeeda.