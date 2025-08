Xaalufinta Dhirta Dhulka Dowladda ee Muqdisho: Cagaarka Caasimadda oo Halis ku Jira

Muqdisho, caasimadda dalka Soomaaliya, ayaa wajahaysa dhibaato cusub oo ka dhashay hawlgallada dowladda federaalka ah ee dib ula wareegista dhulalka ay leedahay, balse muddo dheer ay deganaayeen dad rayid ah. Inkasta oo hawlgalladan loogu talagalay dib-u-habeyn iyo sharciyeyn dhuleed, waxay keeneen barakaca qoysas badan, burbur guryo, iyo xaalufin ba’an oo dhirta ah — taasoo keentay khataroyin deegaanka iyo bulsho ku ah.

Muranka Dhulka iyo Barakaca Dadka

Tan iyo dabayaaqadii sannadkii hore, dowladda federaalka ayaa billowday olole ballaaran oo lagu dumiyo guryo sharci darro ah oo lagu dhisay dhul ay dowladda leedahay. Tallaabadan oo ujeedadeedu tahay in la xoreeyo dhulka danta guud, ayaa sababtay barakaca qoysas deganaa dhulalkaas tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee sagaashamaadkii. Inkasta oo la is raacsan yahay in dhulka dowladda u baahan yahay nidaam iyo maamul hufan, haddana dadka la barakiciyay ayaa dareemaya in aan la siin xalal waara oo dib-u-dejin iyo degaan ah.

Xaalufinta Dhirta: Khasaaro aan Laga Fiirsan

Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee hawlgalladan ka dhashay ayaa ah xaalufinta dhirta ku taallay dhulalka la baneynayo. Inta badan geedihii halkaas ku yaallay ayaa si toos ah loo jaray iyadoo aan wax qorshe ah loo haynin ilaalintooda ama beddelkooda. Qaar ka mid ah sababaha arrintan keentay waxaa ka mid ah:

Qorshe la’aan deegaan: Ma jiraan qorshayaal cad oo lagu ilaalinayo deegaanka marka guryo sharci darro ah la burburinayo. Dhirta waxaa lagu eegaa sidii dhisme la duminayo.

Ka fiirsasho la’aan: Doorka geedaha ee deegaanka, bilicda, iyo caafimaadka ayaa si weyn loo dayacay.

Faa’iido ganacsi gaar ah: Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ka faa’iideysta jarista dhirta si ay uga sameeyaan dhuxul ama u ballaariyaan dhulal ay doonayaan in ay maalgashi ku sameeyaan.

Wacyi-gelin xumo: Dad badan iyo xitaa mas’uuliyiin qaarkood ayaan si buuxda u garaneyn qiimaha dhabta ah ee geeduhu u leeyihiin deegaanka.

Khasaaraha Ka Dhashay Jarista Geedaha

Deegaan ahaan, khasaaraha uu sababay xaalufinta geedaha waa mid baaxad leh:

Nabaad-guur xooggan oo keena in ciiddu si sahlan u daadato.

Hawo wasakhaysan iyo kordhinta kuleylka magaalada.

Hoyga noolaha dabiiciga ah oo baaba’a.

Biyo-dhacyo yaraan iyo roobab aan si fiican dhulka u galin.

Dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan, saameyntu waa mid adag:

Lumo maalgelin dheer oo lagu bixiyay beero iyo dhir la daryeelay.

Koror xanuunada neefsashada ka dhasha hawo wasakhaysan.

Magaalada oo lumisa bilicdeedii cagaarneyd iyo meelihii ay dadku ku nasan jireen.

Muqdisho oo Lumisay Cagaarintii Magaalada

Muuqaalka guud ee Muqdisho ayaa si tartiib tartiib ah uga sii fogaaday quruxdii cagaaranayd ee ay lahayd. Magaalooyinka casriga ah ee caalamka waxay xoogga saaraan cagaarinta iyo ilaalinta deegaanka. Laakiin Muqdisho, halkii ay dhir cusub beeri lahayd, waxay ku socotaa jihada ka soo horjeedda — taas oo mustaqbalka magaalada halis u gelineysa.

Maxaa La Gudboon Dowladda iyo Bulshada?

Si loo yareeyo khasaaraha deegaanka iyo muranka ka taagan dhulka, waxaa lama huraan ah in la qaado tallaabooyin muuqda oo xagga qorsheynta, sharci dejinta, iyo wacyi-gelinta bulshada ah:

Qorshe deegaan oo waara: Hawlgallada dowladda waa in lagu daro qorshayaal ilaalinaya deegaanka, oo ay ku jiraan dhir beeris iyo dib-u-cagaarin.

Dib-u-dejin cadaalad ah: Dadka barakaca ku dhacay waa in la siiyaa xalal waara oo la xiriira degaan, noloshooduna aan la jebin.

Wacyi-gelin xooggan: Bulshada, gaar ahaan dhalinyarada iyo masuuliyiinta, waa in si firfircoon loogu baraarujiyo doorka dhirta iyo dhibaatooyinka xaalufinta.

Sharciyo adag iyo kormeer joogto ah: Ganacsatada iyo cid kasta oo si sharci darro ah u jarta dhirta waa in lala xisaabtamaa.

Maalgashi cagaaran: Dowladda, ganacsatada, iyo bulshada rayidka ah waa in si wadajir ah u hirgeliyaan barnaamijyo dhir beeris ah oo ballaaran.