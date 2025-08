Starlink oo Si Rasmi ah uga Howlgashay Soomaaliya: Internet Xawaare Sare leh balse Qaali ah

Adeegga internet-ka dayax-gacmeedka ee Starlink, oo ay leedahay shirkadda caanka ah ee SpaceX, ayaa si rasmi ah uga bilowday shaqadii gudaha Soomaaliya. Tani waxay albaab cusub u furaysaa helitaanka internet degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo, gaar ahaan deegaannada fog-fog ee aan horey u lahayn kaabayaal isgaarsiineed oo dhulka ah.

Elon Musk, Maareeyaha Guud ee SpaceX, ayaa Talaadadii ku shaaciyay bartiisa X (Twitter), isagoo yiri:

“Starlink hadda waa laga heli karaa Soomaaliya!”

Sidoo kale, bogga rasmiga ah ee Starlink ayaa si cad u xaqiijiyay warbixinta, iyadoo lagu sheegay:

“Internet-ka xawaaraha sare leh ee Starlink oo leh latency yar ayaa hadda laga heli karaa Soomaaliya!”

Starlink waxa uu adeeggiisu ku saleysan yahay shabakad dayax-gacmeedyo ku wareegaya dhulka (Low Earth Orbit – LEO), taasoo u suurta galisa in adeeg internet xawaare sare leh laga helo meelo fog oo horay u adkeyd in adeegyo noocan ah laga hirgeliyo. Tani waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si toos ah uga faa’iideysan doonto adeegyo casri ah oo la jaanqaadaya horumarka tiknoolajiyadda adduunka.

Khariidadda adeegga Starlink ayaa muujinaysa in hadda laga heli karo adeeggan dhammaan gobollada dalka, taasoo dhabar-jab ku noqonaysa caqabadihii horay uga jiray adeegyada internet-ka ee aan gaarsiisnayn deegaannada miyiga ah ama meelaha aan lahayn xiriir joogto ah.

Qorshaha Guryaha – $70 bil kasta, wuxuuna la socdaa qalab buuxa oo lagu magacaabo Starlink Standard Kit, qiimihiisuna yahay $390.

Qorshaha Dhaqdhaqaaqa (Roam) – $50 bil kasta, wuxuuna siinayaa isticmaalaha 50GB xog ah, isagoo ku habboon dadka safarka badan ama goobaha aan joogtada lahayn.

Labada qorsheba waxay leeyihiin 30-maalmood oo tijaabo ah, qandaraas la’aan, iyo adeegga oo la filayo in la keeno gudaha 1 ilaa 2 toddobaad.