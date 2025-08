Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud oo Shaaciyay in Dowladda Soomaaliya Lagu Wareejiyay $500,000 oo Ku Jiray Akoonno Argagixiso lala Xiriiriyay

Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa maanta shaaciyay in gacanta lagu hayo kiisaskii ugu badnaa ee la xiriira lacag-dhaqid iyo maalgelinta kooxaha argagixisada, kuwaas oo gaaraya in ka badan 250 kiis. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka rasmiga ah ee la soo saaray, xafiisku wuxuu ku guuleystay in la burburiyo shabakad maaliyadeed oo kooxaha argagixisadu isticmaali jireen si ay u dhaawacaan hantida shacabka Soomaaliyeed.

Xafiiska ayaa sheegay in la ogaaday in in ka badan 3,500 akoonto bangi ay si toos ah ama dadban u adeegsanayeen kooxaha argagixisada. Tallaabadan ayaa keentay in la xayiro lacag dhan HAL MILYAN oo doolar, taasoo qeyb ka ah dadaallada xafiisku ku xaqiijinayo in hantidaas ay dowladda Soomaaliyeed dib ula wareegto.

War-saxaafadeedka ayaa si gaar ah u xusay in NUUS MILYAN (500,000) doolar oo kamid ah lacagahaas la hayay, si rasmi ah loogu wareejiyay dowladda Soomaaliya, kadib markii si sharci ah loo adkeeyay xiriirka lacagahaasi la leeyihiin argagixisada.

Xafiiska ayaa sidoo kale sheegay in ay xukun ku ridayaan 13 eedeysane, halka in ka badan 50 kiis oo kale loo haysto dadka ku lugta leh lacag-dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada. Qaarkood ayaa dibadda ku maqan, waxaana xafiisku ka dalbaday Booliska Caalamiga ah ee INTERPOL in la soo qabto.

Ugu dambeyn, Xeer Ilaaliyaha Guud wuxuu ugu baaqay ganacsatada, hay’adaha maaliyadeed iyo shacabka Soomaaliyeed in ay si dhow ula shaqeeyaan hay’adaha garsoorka iyo laamaha baarista, si looga hortago dhaq-dhaqaaq kasta oo taageeraya kooxaha argagixisada.