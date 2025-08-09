Maraykanka oo Sheegay In ay Ka Fiirsanayaan Aqoonsiga Somaliland
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa xalay ka hadlay suurtagalnimada in Maraykanku aqoonsado Somaliland, kaddib markii la weydiiyey haddii ay Washington diyaar u tahay in ay tallaabadaas qaado.
Trump ayaa sheegay in arrintaas ay hadda ku jiraan marxalad qiimayn iyo ka fiirsasho, isla markaana ay socdaan dadaallo lagu eegayo sida labada dhinac ay uga shaqayn karaan iskaashi dheef wadaag ah.
Hadalka Trump ayaa imaanaya xilli sii kordhayso hadal haynta ku saabsan in Somaliland hesho aqoonsi caalami ah, iyadoo xogaha la helayo ay muujinayaan in wada hadallo hoose ay ka socdaan dhinacyada labada dhinac.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in hadalka Trump uu astaan u noqon karo in maamulka Maraykanka uu ka fiirsanayo xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah oo lala yeesho Somaliland, haddii ay dhacdo isbedel siyaasadeed ama mid istiraatiiji ah oo labada dhinac ku qanci karaan.