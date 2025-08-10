Puntland”Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay ku joogaan sharci-darro”
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay in doorashadii Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ay ragaadisay nidaamka maamul-goboleedyada, taas oo keentay in muddo-xileedyadii qaar ka mid ah maamullada ay dhaafaan xilliga sharciga ah.
Waxa uu xusay in maamul-goboleedka Hirshabeelle kaliya uu yahay mid muddo-xileedkiisu uusan dhammaan, halka Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay weli ku jiraan gacanta DFS, taas oo sida uu sheegay u adeegsaneysa cudur-daar si ay sharci la’aan ugu sii joogto marka muddo-xileedkeeda ay dhammaato.
Wuxuu sheegay in maamulada Sharci darada ku jooggaa sababta ka dambeysaa ay tahay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay rabto waqti dheeri.
Puntland ayaa labada maamul ku eedeysay in aysan heysan Sharciyad ay ku shaqeyn karaan.
Hadalkan ayaa yimid xilli khilaafka siyaasadeed ee sii xoogeysanaya, iyadoo Puntland ay ku eedeyneyso dowladda dhexe in ay faragelin ku hayso maamullada kale, taas oo saameyn ku yeelatay kalsoonida iyo wada-shaqeynta dowlad-goboleedyada dalka.