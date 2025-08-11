Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Beledxaawo
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa shaacisay in Ciidanka Qalabka Sida ee ka howlgala gobolka Gedo ay iska caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyo ka amar qaata eedeysane Axmed Madoobe. Weerarka ayaa ka dhacay duleedka degmada Beledxaawo, waxaana hoggaaminayay Maxamuud Sayid Aadan.
Ciidamada Qaranka ayaa guul ka gaaray iska caabinta weerarka, iyagoo gacanta ku dhigay toban ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday, halka goobihii weerarka laga soo abaabulay la buux dhaafiyay. Intii lagu guda jiray iska caabinta, labo askari oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka laba-xiddigle Maxamed Xasan Guutaale iyo dable Cali Muxumed Gooni ayaa ku shahiiday. Sidoo kale, saddex askari ayaa dhaawacmay, waxaana lagu dabiibayaa xarumo caafimaad.
Xaaladda deegaanka ayaa hadda degan, iyadoo Ciidanka Qaranka ay weli ku sugan yihiin goobaha si buuxda ugu hawlan ilaalinta ammaanka iyo badbaadinta shacabka gobolka Gedo.
Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa si adag u cambaareysay ficillada maleeshiyada, waxayna ku bogaadisay Ciidanka Xoogga Dalka xirfadda iyo geesinimada ay muujiyeen. Wasaaraddu waxay ugu baaqday maleeshiyada inay hubka dhigaan oo ay ka fogaadaan falalka lidka ku ah ammaanka dalka, iyadoo shacabka Gedo ku boorisay inay garab istaagaan Ciidanka Qaranka si loo hortago khatar kasta oo amniga dalka soo wajahda.