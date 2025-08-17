Jubbaland oo sheegtay in dowladda dhexe ay maamul cusub ka dhiseyso Garbahaarey
Maamulka Jubaland ayaa si kulul uga hadlay dhaq-dhaqaaqyo ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka waddo magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Madaxweyne ku-xigeenka Jubaland, Maxamuud Sayid Aadan, ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe inay abaabul u wado sidii maamul cusub loogu samayn lahaa deegaannada Jubaland, maadaama dowladda federaalka aanay si rasmi ah u aqoonsan maamulka Jubaland ee haatan jira.
Waxaa uu sheegay in Garbahaarey ay joogaan shaqaale dowladeed oo ka socda dowladda federaalka, kuwaas oo magaalada ku dhejinaya boorar ka tarjumaya maamulka cusub ee la doonayo in halkaasi laga dhiso.
Illaa hadda, dowladda federaalka Soomaaliya wax jawaab ah kama aysan bixin eedeyntan, inkastoo marar badan madaxda sare ee dowladda ay si cad u sheegeen in aysan aqoonsaneyn maamulka Jubaland.
Xiisaddan ayaa ka dhigan mid sii hurin karta khilaafka muddada dheer u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland, gaar ahaan gobolka Gedo oo ah halka ugu adag ee muranka siyaasadeedku ka taagan yahay.