Madaxweyne Xasan Sheekh oo ku wajahan Dhuusamareeb
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu safar ku tago magaalada Dhuusamareeb toddobaadkan, halkaas oo haatan si weyn loogu diyaar-garoobayo soo dhaweyntiisa.
Sida qorshuhu yahay, Madaxweynaha ayaa tegi doona maanta ama Talaadada, haddii aan wax isbeddel ah ku imaan jadwalka socdaalkiisa.
Safarkan ayaa lagu sheegay inuu salka ku hayo dardar-gelinta howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab, kormeerka mashaariicda horumarineed iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka Galmudug.
Madaxweyne Xasan ayaa la filayaa inuu xarigga ka jaro xarumo cusub oo laga hirgeliyay magaalada, oo ay ka mid tahay xarunta cusub ee Baarlamaanka Galmudug, sidoo kale waxa uu kormeeri doonaa mashaariicda kale ee socda, sida dhismaha waddooyinka iyo garoonka diyaaradaha.
Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in Madaxweynaha uu doonayo in dib loo soo nooleeyo iskaashiga shacabka iyo ciidamada, si bulshada Galmudug ay door muuqda uga qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.