Waa Kuma Garsooraha geeridiisa dunida oo dhan ka naxday?
Xaakim Frank Caprio, oo si weyn loogu yiqiin dunida oo dhan inuu ahaa garsooraha ugu naxariista badan, waxa uu ku dhashay magaalada Providence ee gobolka Rhode Island sanadkii 1936, qoys asal ahaan ka soo jeeda Talyaaniga.
Wuxuu ku barbaaray nolol hoose oo shaqo adag, isaga oo weligiis xusuusan jiray halgankii qoyskiisu ku soo koray. Intii uu ahaa wiil yar ayuu qabtay shaqooyin yaryar oo kala duwan si uu u taageero qoyska, waxaana xilligii dugsiga sare uu caan ku noqday inuu ahaa ciyaaryahan ciyaar gacmeed aad u fiican oo ku guuleystay horyaal goboleed.
Frank Caprio waxbarashadiisa sare wuxuu ku qaatay Providence College, halkaas oo uu ka qalin jabiyay sanadkii 1958. Intii uu macalin ka ahaa dugsiga sare ee Hope High School, wuxuu habeenkii ka baran jiray sharciga magaalada Boston, jaamacadda Suffolk University School of Law. Halkaas ayuu ka qaatay shahaadadiisa qareennimo, taas oo bilow u noqotay nolol dheer oo uu u hibeeyay cadaaladda iyo bulshada.
Waxa uu sidoo kale muddo ku jiray ciidanka qalabka sida ee gobolka Rhode Island, halkaas oo uu ka tirsanaa cutubka injineerada dagaalka.
Noloshiisa siyaasadeed iyo adeeg bulsho waxay bilaabatay markii uu ka mid noqday golaha deegaanka magaalada Providence sanadkii 1962, halkaas oo uu lix sano ka tirsanaa. Inkasta oo uu mar isku dayay inuu u tartamo xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee gobolka Rhode Island, haddana guushaas ma aysan u suurtagelin. Si kastaba, hoggaankiisa iyo sumcaddiisa ayaa horseeday in loo magacaabo guddiya badan oo heer gobol ah, waxaana ugu muhiimsanaa in sanadkii 1985 loo doortay xaakim ka tirsan Maxkamadda Magaalada Providence, halkaas oo uu ka shaqeynayay in ka badan soddon sano, ugu dambeynna noqday Xaakim Sare ee maxkamaddaas.
Caalamka intiisa kale wuxuu si gaar ah u bartay Judge Caprio markii barnaamijka telefishinka ee Caught in Providence uu caan noqday. Barnaamijkan oo muujinayay doodaha maxkamaddiisa dhabta ah ayaa lagu arkayay garsoore Caprio oo si naxariis leh, dadnimo iyo xushmad ku jirto ula dhaqmaya dadka hortiisa la keenay, xitaa haddii ay ahaayeen dad ku xiran ganaaxyo gaadiid ama dembiyo yar-yar. Hadalladiisa dabacsan, qosolkiisa iyo fahamka uu u muujin jiray xaaladaha dadka ayaa qalbiga ka taabtay malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku kala nool. Sidaas awgeed wuxuu helay naanaysta “xaakimka ugu naxariista badan caalamka.”
Frank Caprio ma uusan koobnaan garsoore kaliya, balse wuxuu ahaa qof bulshada wax badan u qabtay. Wuxuu aasaasay deeqo waxbarasho loogu talagalay dhalinyarada saboolka ah si ay u helaan fursad ay ku sii wataan waxbarashada sare. Waxaa kaloo uu ka qayb qaatay howlo samafal badan oo taageerayay quudinta dadka baahan, caruurta daryeelka u baahan iyo hay’adaha bulshada. Dhaxalkiisa ugu weyn wuxuu ahaa inuu dadka baray in cadaaladdu aysan ka dhisnayn sharci qallafsan oo keliya, balse ay tahay isku darka sharciga iyo naxariista bini’aadantinimo.
Noloshiisa gaarka ah, Judge Caprio wuxuu ahaa nin qoyskiisa aad ugu xiran. Wuxuu ahaa saygii Joyce E. Caprio iyo aabbaha shan carruur ah, awoowe iyo awoowe weyn oo farxad ku raaxeystay waqti badan la qaadashada qoyska. Inkastoo uu gaaray sumcad iyo sharaf caalami ah, hadana wuxuu weligiis ku faani jiray asalnimadiisa iyo barbaarintii saboolka ahayd ee uu ka yimid.
Sanadkii 2023 ayuu bulshada la wadaagay inuu la ildaran yahay cudurka kansarka ganaca. Inkastoo uu la galay dagaal dheer oo geesinimo leh, haddana 20-kii Agoosto 2025 ayuu si nabad ah ugu geeriyooday isagoo 88 jir ah.
Geeridiisa waxaa ka naxay dad badan oo dunida dacalladeeda ku kala nool, waxaana si gaar ah uga gilgishay bulshooyin badan oo ay ka mid yihiin Soomaalida, kuwaas oo aad ugu xirnaa muuqaalada maxkamaddiisa oo qalbigooda qabsaday.
Xaakim Frank Caprio waxa uu ku reebay raad aan la ilaawi karin. Waxaa lagu xusuusan doonaa ma aha oo keliya sida uu u xukumayay, balse sida uu u muujiyay kalgacal, is-hoosaysi iyo rumayn joogto ah oo ku saabsan wanaagga dadka.
Dhaxalkiisa waxa uu ku noolaan doonaa malaayiin qof oo uu ku dhiirrigeliyay inay si naxariis leh u noolaadaan, dunidana ku kordhiyaan cadaalad iyo naxariis, sidii uu isaga maalin kasta u sameyn jiray.