Mareykanka oo war kasoo saaray khilaafka ka taagan Arrimaha doorashooyinka Soomaaliya
Waaxda Arrimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa maanta ku baaqday in dhammaan dhinacyada siyaasadeed ee khuseeya ay ka qeyb qaataan go’aannada la xiriira isbeddellada nidaamka federaalka iyo doorashooyinka Soomaaliya.
Bayaanka kasoo baxay Waaxda ayaa lagu sheegay in haddii la qaato go’aanno aan taageero ballaaran ka haysan dhinacyada kala duwan, ay waayi doonaan sharciyadda loona arki doono kuwo dhaawacaya dadaallada lagu wajahayo caqabadaha amni ee dalka ka jira.
Mareykanka ayaa si cad u muujiyay mowqifkiisa, isagoo tilmaamay in doorasho hal dhinac ah aysan aqbali doonin, isla markaana ay u arki doonaan mid sharci darro ah oo aan waafaqsaneyn hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Warkaan kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa yimid Xilli maalmihii lasoo dhaafay Mucaaradka Muqdisho ay dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen Afduubka Arrimaha Doorashooyinka.