Soomaaliya oo ku baaqday in si degdeg ah wax looga qabto arrinta Gaza
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Cabdisalaan Cabdi Cali, ayaa khudbad ka jeediyay Shirka degdegga ah ee Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ee ka dhacay Jeddah, isagoo si adag u cambaareeyay xasuuqa iyo go’doominta Israa’iil ku hayso shacabka Falastiin, gaar ahaan Gaza.
Wasiirka ayaa ku baaqay In si degdeg ah loo joojiyo xabbada, In la ilaaliyo dadka rayidka ah, In gargaar bini’aadannimo la gaarsiiyo Gaza, In la taageero xalka laba dowladood oo saldhig u ah dhismaha dowlad madax-bannaan oo Falastiiniyiintu leeyihiin, caasimadduna tahay Bariga Qudus.
Wasiirka ayaa sidoo kale bogaadiyay dadaallada caalamiga ah ee nabadda, wuxuuna carabka ku adkeeyay muhiimadda ilaalinta madax-bannaanida dhuleed ee dhammaan dalalka xubnaha ka ah OIC, oo ay Soomaaliya ku jirto.
Soomaaliya, ayuu yiri Wasiir Cabdisalam, iney si buuxda uga go’an tahay difaaca xuquuqda shacabka Falastiin, ilaalinta sharciga caalamiga ah, iyo garab istaagga dadaallada lagu doonayo xal nabadeed oo waara.