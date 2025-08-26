Ergeyga QM ee Soomaaliya oo booqday Koonfur Galbeed, kana hadlay amniga, doorashooyinka iyo xaaladda bani’aadantinimo
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa maanta booqday magaalada Baydhabo oo ah xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Booqashada ayaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga, diyaar-garowga doorashooyinka, iyo xaaladda bani’aadantinimo ee gobolka.
Mr. Swan ayaa kulan la yeeshay Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, iyo xubno ka tirsan golaha wasiirrada.
Labada mas’uul ayaa si wadajir ah shir jaraa’id u qabtay, iyagoo ka hadlay qodobbo muhiim ah oo ay ka mid yihiin barakaca dadka, la-dagaallanka Al-Shabaab, iyo baahida loo qabo taageerada caalamiga ah.
Dowladda Koonfur Galbeed ayaa haatan martigelinaysa ku dhowaad 800,000 oo qof oo barakac ah, halka magaalada Baydhabo oo keliya lagu qiyaasay in ku dhawaad 650,000 qof ay yihiin barakacayaal. Ergeyga QM ayaa sheegay in xaaladdan bani’aadantinimo ay u baahan tahay gargaar degdeg ah iyo maalgelin dheeraad ah si loogu caawiyo bulshada nugul ee barakacay.
Sidoo kale, labada mas’uul waxay ka wada hadleen qorshayaasha doorashooyinka, iyadoo Mr. Swan uu ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la helo doorashooyin hufan oo loo dhan yahay, lana dhiirrigeliyo ka-qaybgalka haweenka, dhalinyarada iyo bulshooyinka la haybsooco.
Ergeyga QM ayaa ku celiyay taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, isagoo sheegay in muhiimad weyn la siinayo wada-hadallada iyo isu-tanaasulka siyaasadeed, si loo gaaro nabad iyo xasillooni waarta.
Madaxweyne Laftagareen ayaa dhankiisa sheegay in dowladdiisu ay ka go’an tahay inay sii waddo dadaallada lagu xaqiijinayo amniga, dhismaha dowladnimada, iyo diyaarinta jawi lagu qaban karo doorashooyin mustaqbalka dhow.
Mr. Swan ayaa booqashadiisa ku soo gabagabeeyay isagoo xusay in QM ay mar walba garab taagan tahay shacabka iyo maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana ay sii wadi doonaan iskaashiga dowladda Federaalka iyo dowlad-goboleedyada kale ee dalka.