Mareykanka oo iska fogeeyay in uu aqoonsanayo Somaliland
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa u sheegay Fox News in aysan hadda jirin wax wada-hadallo firfircoon oo ay la wadaan wakiillada Somaliland si loogu aqoonsado dowlad madax-bannaan.
Tani waxay timid kadib markii Senator Ted Cruz uu dhowaan ugu baaqay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu Somaliland si rasmi ah u aqoonsado.
Somaliland ayaa muddo dheer ku doodaysay in loo aqoonsado dowlad madax-bannaan, iyadoo tan iyo 1991 ka go’day Soomaaliya inteeda kale.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ay si cad uga soo horjeedo in Somaliland loo aqoonsado si gaar ah, iyadoo ku adkaysanaysa midnimada iyo wadajirka dalka.
Maraykanka iyo beesha caalamka badankood waxa ay sii wadaan siyaasadda hal-Qaran ee Soomaaliya , inkastoo ay la shaqeeyaan Somaliland dhinacyada horumarinta iyo amniga.
Warbixinta Fox News ayaa xustay in inkasta oo ay jiraan siyaasiyiin Maraykan ah oo dhiirrigelinaya aqoonsiga Somaliland, dowladda Maraykanka aanay qaadin tallaabo rasmi ah, isla markaana mowqifka rasmiga ah uu yahay mid ku wajahan taageerada Soomaaliya oo dhan.