Doon Tahriibayaal Sidday oo ku degtay Xeebaha Mauritania
Wararka ka imanaya dalka Mauritania ayaa sheegaya in dooni ay saarnaayeen muhaajiriin uu ku degay xeebaha dalkaasi horaantii toddobaadkan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 49 qof, iyadoo ku dhowaad 100 kale la la’yahay.
Warbaahinta caalamiga ah, oo ay ku jirto AFP, ayaa soo werisay in howlaha gurmadka ay socdaan, balse xaaladda ay aad u adag tahay sababo la xiriira badweynta iyo qalabka gurmad oo kooban.
Mas’uuliyiinta Gudaha ayaa sheegay in Doontaan uu ka soo shiraacatay xeebaha galbeedka Afrika, iyadoo la rumeysan yahay in muhaajiriintu ay ku sii jeedeen Jasiiradda Canary ee dalka Spain.
Xeebaha Mauritania iyo waddamada deriska ah ayaa muddo dheer u noqday marin halis badan oo ay muhaajiriinta Afrikaan ahi ku doonayaan inay kaga gudbaan badda Atlantic iyagoo rajaynaya nolol ka wanaagsan Yurub.
Ma aha markii ugu horreysay ee musiibo noocan oo kale ah ka dhacdo xeebaha Mauritania. Sannadihii la soo dhaafay, boqolaal muhaajiriin ah ayaa ku naf waayay biyahaas, halka kumannaan kale ay ku guulaysteen inay gaaraan Canary Islands.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqay in la xoojiyo badbaadada muhaajiriinta iyo in waddamada gobolka ay qaadaan tallaabooyin lagu joojinayo safarrada khatarta ah.
Maamulka Mauritania ayaa sheegay in meydadka dadka la soo saaray la geeyay xarun caafimaad si loo aqoonsado, halka kuwa badbaadayna la siiyay gargaar caafimaad iyo hoy ku-meelgaar ah.