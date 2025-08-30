Qoorqoor oo shaqada ka eryay Lix Wasiir oo ka mid ah Wasiiraddiisa
Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), ayaa maanta ku dhawaaqay magacaabista lix wasiir cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirrada Galmudug. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in magacaabistan loo maray baahida loo qabo in la helo wasiirro karti iyo waayo-aragnimo leh oo ka jawaabi kara xaaladaha shaqo ee maamulka horyaalla.
Wasiirrada Cusub ee La Magacaabay:
Aadan Warsame Cilmi (Gargareeto) – Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha
Safiya Xasan Saldeeye – Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Aadanaha
Xirsi Yusuf Barre – Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka
C/qani Xaashi Maxamed – Wasiirka Wasaaradda Dastuurka
Axmednur Cusman Axmed – Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Korontada
Dr. Yusuf Mahad Yusuf – Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka iyo Arrimaha Bulshada