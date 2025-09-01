Fanaanka caanka ah ee Safwaan Halac oo geeriyooday
Fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Safwaan Hilaac ayaa ku geeriyooday shil gaari oo xalay ka dhacay magaalada Hargeysa.
Safwaan Hilaac oo ka mid ahaa fannaaniinta Soomaaliyeed ee fanka ku soo kordhiyey heeso iyo bandhigyo caan baxay, ayaa muddo ka badan toban sano ku noolaa qaar ka mid ah dalalka Yurub, halkaas oo uu sharci la’aan ku joogay.
Balse dhawaan ayuu u guuray dalka Ireland, halkaas oo uu ka helay sharci rasmi ah.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in Safwaan iyo koox fannaaniin ah ay qorsheynayeen in 4-ta bishan Sebteembar ay magaalada Hargeysa ku qabtaan bandhig faneed weyn oo ay ugu talo galeen taageerayaashooda.
Geerida lama filaanka ah ee fannaan Safwaan ayaa si weyn uga naxisay bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada fanka iyo suugaanta.
Ehelada, fannaaniinta, iyo taageerayaasha ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyskiisa iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaa lagu xasuusan doonaa codkiisa, curinta heesihiisa, iyo doorkiisii ku aaddanaa kobcinta dhaqanka iyo suugaanta.