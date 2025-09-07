Microsoft oo sheegtay in xarkaheeda internet-ka ee caalamiga ah Badda Cas ay go’een
Shirkadda caalamiga ah ee Microsoft ayaa maanta soo saartay war-saxaafadeed ay ku xaqiijisay in dhowr ka mid ah xarkaha internet-ka ee badda hoosteeda mara ay go’een gudaha Badda Cas.
Xarkahan ayaa ah kuwo muhiim u ah isku xirka internet-ka caalamiga ah, gaar ahaan xiriirka ka dhexeeya qaaradda Aasiya iyo qaaradda Yurub.
Microsoft ayaa sheegtay in go’aanka xarkahan uu sababi karo gaabis iyo hakad ku yimaada adeegyada internet-ka, iyadoo saameyntu ay si gaar ah u taaban karto shirkadaha bixiya adeegyada internet-ka, ganacsiyada ku tiirsan adeegyada onlayn-ka, iyo isticmaalayaasha caadiga ah ee ku nool labada qaaradood.
Waxaa lagu soo warramayaa in kooxaha farsamada iyo shirkadaha caalamiga ah ee maamula xarkaha badda hoosteeda mara ay wadaan hawlo degdeg ah oo lagu baarayo sababta keentay ciladda iyo sidii loo hagaajin lahaa.
Waxaa sidoo kale la sheegay in dayactirka xarkahan uu qaadan karo maalmo ama toddobaadyo, maadaama ay ku yaallaan dhul badeed ay adag tahay in si sahal ah loo gaaro.
Khubaradu waxay sheegeen in xaaladdan ay xusuusin u tahay sida ay xarkaha badda hoosteeda mara u yihiin laf-dhabarta internet-ka caalamiga ah, iyadoo in ka badan 95% xogta adduunka ay ku safarto xarigyadaas.
Illaa hadda ma cadda waxa sababay go’aanka, balse waxaa jira warar sheegaya in ay suurtagal tahay in uu ka dhashay arrimo la xiriira dhaqdhaqaaqyo badeed, shil farsamo ama xaalado dabiici ah.
Microsoft ayaa ku wargelisay isticmaalayaasha in laga yaabo in ay dareemaan hoos u dhac ku yimaada xawaaraha iyo helitaanka adeegyada internet-ka, balse waxay balan qaaday in si wadajir ah ay ula shaqeynayaan hay’adaha kale ee maamula shabakadda si xal degdeg ah loo gaaro.