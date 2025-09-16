Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya oo cambaareysay dilka Nabadoon Cumar Cabdullaahi Cabdi Ibraahim
Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay qoyskii, eheladii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed kadib markii 13-kii Sebteembar 2025 lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaanka Jinacyo ee degmada Ceelbuux, gobolka Sanaag Nabadoon Cumar Cabdullaahi Cabdi Ibraahim, oo kamid ahaa odayaasha caanka ah ee gobolka.
Dowladda ayaa ku tilmaamtay falkaas mid si cad u dhaawacaya nabadda iyo xasilloonida shacabka, waxayna cambaareysay diyaaradaha aan la garanayn ee ka howlgalaya hawada gobolka Sanaag, kuwaas oo ku beegsaday dadka rayidka ah.
Sidoo kale, Dowladda Waqooyi Bari ayaa ugu baaqday shacabka gobolka Sanaag in codkooda la maqlo loona tixgeliyo cabashooyinkooda, iyadoo ka digtay fal kasta oo lid ku ah nabadda iyo dareenka shacabka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu cadaadiyay in ay qaadato mas’uuliyaddeeda ilaalinta hawada iyo difaaca muwaadiniinta Soomaaliyeed, isla markaana ay ka qeyb gasho baaritaan dhab ah oo lagu sameeyo dilka Nabadoonka, si caddaalad loo helo.
Dowladda Waqooyi Bari ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay gacan ku siiso cid kasta oo baaritaanka ka qeybqaadata.
Ugu dambeyn, Dowladda Waqooyi Bari waxay ku adkaysatay in dhulkeeda iyo hawadeeda aan la aqbali karin wax dhaawacaya karaamada shacabka Soomaaliyeed, waxayna balanqaadday inay mar walba la taagan tahay difaaca shacabka iyo xaqooda.