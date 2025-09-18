Aragtida Madaxweynaha Xasan Sheekh ee Soomaaliya: Wadada Horumarka iyo Midnimada
Khudbad ballaaran oo uu jeediyay, Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu ku soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan horumarka maamulkiisa iyo aragtidiisa mustaqbalka dalka.
Hadalkiisa wuxuu xooga saaray isbeddel hay’adeed, kobcinta dhaqaalaha iyo midnimada qaran. Madaxweynaha ayaa si qoto dheer uga hadlay guulaha wasaaradaha iyo mudnaanta qaranka, isaga oo muujiyay aragti horay u socod ah inkastoo caqabado badan hore loo soo maray.
Amniga iyo Maamulka
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qirtay in safarka dhismaha dowladnimada Soomaaliya uu ahaa mid gaabis ku socda, balse wuxuu ballan qaaday in la dardar gelin doono. Wuxuu yiri: “Talaabooyinkeenna waxay ahaayeen kuwo gaabis ah, laakiin waxaan gaari karnaa meel ka fog inta aan hadda joogno, waxaana ku socon karnaa si ka dhaqsiyo badan sidii hore.”
Amniga ayuu ku tilmaamay mudnaanta koowaad ee dowladda, isaga oo xusay in la aasaasay xarumo tababar ciidan oo ku kala yaalla dhammaan dowlad-goboleedyada si loo adkeeyo difaaca qaranka. Madaxweynaha wuxuu caddeeyay in mas’uuliyadda ugu weyn ee dalka ay saaran tahay dowladda, taas oo waajib ku ah inay bulshada u fududeyso horumar iyo adeeg.
Guulaha Wasaaradaha iyo Hindisayaasha Muhiimka ah
Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta
Madaxweynaha ayaa ammaanay dadaalka wasaaradda oo hagaajisay adeegyada Xajka. Qiimaha safarka ayaa la dhimay, adeegga tayadiisana waa la kordhiyay, iyadoo hujajta la dejiyo meelaha ugu dhow goobaha barakaysan.
Wasaaradda Waxbarashada
Wuxuu sheegay in wasaaraddu shaqaaleysiisay 10,000 macallin, kuwaas oo 6,000 ka mid ah horey u shaqeynayaan. Sidoo kale, waxaa la hirgeliyay nidaam casri ah oo lagu diiwaangeliyo safarka waxbarasho ee ardayda laga soo bilaabo dugsiga hoose ilaa heer Ph.D., nidaamkan oo arday kasta lagu xiriirinayo lambar gaar ah si loo hubiyo shahaadooyinka iyo horumarka waxbarashada.
Wasaaradda Maaliyadda
Madaxweynaha wuxuu xusay qorshaha lagu soo saarayo lacag cusub oo Shilin Soomaali ah iyo dhismaha bangi cusub oo gobol kasta ka shaqeeya. Waxaa kale oo uu sheegay in shirkadihii dhisay shabakadda korontada Muqdisho oo ku kacday in ka badan $100 milyan ay dowladdu magdhow siisay.
Caafimaadka iyo Adeegyada Bulshada
Isbitaallo ayaa laga dhisay dowlad-goboleedyada, halka xarumo badan oo caafimaadna loo kordhiyay adeegyo aasaasi ah iyo koronto. Waxaa sidoo kale la ballaariyay biyo-gelinta iyo adeegyada caafimaadka xoolaha iyo reer guuraaga.
Tamarta iyo Khayraadka Dabiiciga ah
Dowladda ayaa qorsheyneysa inay si masuuliyad leh uga faa’iidaysato shidaalka, gaaska iyo macdanta. Waxaa sidoo kale la adkeeyay in tamarta nadiifta ah sida qoraxda iyo dabaysha ay fursad weyn u tahay Soomaaliya.
Federaalka, Midnimada iyo Mustaqbalka
Madaxweynaha ayaa si faahfaahsan uga hadlay nidaamka federaalka oo uu ku tilmaamay qaabka Soomaaliya dooratay. Dastuurka ayuu ku qeexay “dukumenti nool” oo markasta wax laga beddeli karo iyadoo dalka horey u socdo.
Madaxweynaha wuxuu carrabka ku adkeeyay in khilaaf siyaasadeed uu caadi yahay, balse xalintiisu ay ku jirto wadahadal, ee aysan noqon dagaal iyo kala-qaybsanaan. Wuxuu dhaliilay mucaaradka ku faafiya khilaafka baraha bulshada, isaga oo ku booriyay in la yeesho dood wax dhisaysa.
Aqoonsiga Qaranka iyo Socdaalka
Mowduuc kale oo muhiim ah oo madaxweynaha khudbaddiisa ka dhex muuqday wuxuu ahaa Aqoonsiga Qaranka. Wuxuu sheegay in maalinta ugu dambeysa la joogi doono iyadoo qof kasta oo Soomaali ah looga baahan doono aqoonsi qaran xitaa marka uu raacayo gaadiidka dadweynaha.
Pasportka Soomaaliga ayuu ku tilmaamay astaan sharaf leh, isagoo sheegay in muwaadin kasta uu ku socdaalo dalkiisa pasportkiisa, halkii uu ku tiirsanaan lahaa mid shisheeye. Wuxuu uga digay dadka wata basaboorka qalaad in loo baahan doono fiiso haddii ay doonayaan inay Soomaaliya soo galaan.
Madaxweynaha ayaa sheegay in hadda la hirgeliyay nidaam keydiya xogta muwaadiniinta iyo hubinta baasaboorrada si looga hortago been-abuurka.
Gunaanad
Khudbadda Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxay muujisay aragti ku jihaysan mustaqbal ay Soomaaliya noqoto dowlad isku filan, midaysan oo nidaamsan. Wuxuu xoogga saaray adeegyo dowladeed oo casri ah, suuq hufan iyo dowlad dammaanad ka noqota nabad iyo kala dambeyn.
Ballanqaadka ku aaddan horumarinta hay’adaha iyo aqoonsiga qaran ayaa tilmaamaya waddo loo marayo mustaqbal xasiloon oo barwaaqo leh.