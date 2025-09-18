Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka oo Qabatay Wada-tashi ku saabsan Qaadashada Soomaaliya ee Shabakadda Isgaarsiinta Isku-xiran ee Geeska Afrika (ONA)
Muqdisho, 18 Sebteembar 2025 — Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ) ayaa qabatay wada-tashi ku saabsan hirgelinta Shabakadda Isgaarsiinta Isku-xiran ee Geeska Afrika (ONA), oo ah hindise goboleed lagu yareynayo kharashaadka isgaarsiinta xuduudaha la isku maro isla markaana lagu horumarinayo isdhexgalka dhijitaalka ah ee Bulshada Bariga Afrika.
Wada-tashigu wuxuu isu keenay shirkadaha isgaarsiinta si ay dib u eegis ugu sameeyaan qorshaha Soomaaliya ee ku biirista ONA iyo inay soo gudbiyaan talo iyo jawaab celin ku saabsan diyaarinta farsamo iyo sharci ee looga baahan yahay.
Maareeyaha Guud ee HIQ, Mudane Mustafa Yaasin Sheekh, oo furay kulanka, ayaa xusay muhiimadda hindisahan, isagoo yiri: “Ku biirista Soomaaliya ee Shabakadda Isgaarsiinta Isku-xiran waxay ka dhigan tahay dhimista kharashaadka adeegga roaming-ka, kobcinta isku-xirnaanta bulshada Bariga Afrika, taageeridda isbeddelkeenna dhijitaalka ah, iyo xoojinta iskaashiga dhaqaale ee gobolka.”
Intii uu socday kulanka, Hay’addu waxa ay soo bandhigtay Khariidadda Qaran ee Soomaaliya ee ku saabsan hirgelinta ONA, taas oo qeexaysa marxalado lagu fulinayo. Qorshe-hawleedku wuxuu bixinayaa waddo cad oo lagu waafajinayo shuruucda qaranka iyo tacriifooyinka heerarka gobollada, diyaarinta xeer-nidaamiyeyaasha, iyo hubinta isdhexgalka loo dhan yahay.
Kulanka wada-tashiga waxa uu noqday madal wada-hadal oo u dhexaysa Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka iyo shirkadaha isgaarsiinta, taas oo adkaysay ballan-qaadka wadajirka ah ee ku aaddan isgaarsiin xuduudeed oo la awoodi karo oo hufan.
Soomaaliya waxa ay qorsheyneysaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhammaystirto hirgelinta ONA, taas oo siin doonta macaamiisha Soomaaliyeed adeegyo roaming oo jaban, isla markaana kor u qaadi doonta fursadaha isku-xirnaanta dhijitaalka ah iyo iskaashiga dhaqaale ee gobolka oo dhan.