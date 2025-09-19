UAE oo la sheegay in ay ku dhawaaqday xannibaad cusub oo Visa ah, Soomaaliyana lagu daray
Warar ka soo baxay qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah iyo baraha sharciyada socdaalka ayaa sheegay in Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta (UAE) ay xaddidaad ku soo rogtay dalal dhowr ah oo aan laga aqbalin codsiyada Fiisaha dalxiiska iyo Ruqsadaha shaqada laga bilaabo sanadka 2026.
Dalalka lagu sheegay liiskan waxaa ka mid ah: Afghanistan, Libya, Yemen, Somalia, Lebanon, Bangladesh, Cameroon, Sudan, iyo Uganda.
Warbaahinta AllAfrica ayaa qortay in xannibaaddan cusub ay si weyn u saameyn karto muwaadiniinta ka socda dalalkan, gaar ahaan Soomaalida oo boqolaal kun ku nool yihiin gudaha Imaaraadka, halka qaar kalena ka shaqeystaan ama tacliin ku qaataan dalkaas.
Sidoo kale bogagga sharciyada socdaalka ee LawGuide.co.ke iyo Arnifi.com ayaa liiskan shaaciyay, iyagoo xusay in xannibaadda ay tahay mid “ku-meel-gaar ah” oo lagu sababeeyay arrimo amni iyo siyaasadeed.
Hase yeeshee, ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ama Wasaaradda Socdaalka ee UAE oo si cad u xaqiijinaya liiskan.
Saameynta Soomaaliya:
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee ku tiirsan shaqooyinka, ganacsiga iyo adeegyada tacliinta ee UAE. Haddii xannibaaddan si rasmi ah loo xaqiijiyo, waxay noqon kartaa mid si weyn u saameysa qoysas badan oo dhaqaale ku tiirsan lacagaha xawaaladaha laga keeno Imaaraadka.
Ilaa iyo inta aysan soo bixin bayaan rasmi ah oo ka socda dowladda Imaaraadka, xaaladda ayaa ah mid lagu tilmaami karo “warar aan la xaqiijin” oo u baahan caddeyn rasmi ah.