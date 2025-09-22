Soomaaliya oo Saxiixday Heshiisyada Boostada Caalamka Si Loogu Horumariyo Ganacsiga iyo Isbeddelka Dhijitaalka
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta saxiixday dhammaan heshiisyadii iyo wax-ka-beddelladii laga soo saaray Shirweynihii 28-aad ee Ururka Boostada Adduunka (UPU) ee ka dhacay magaalada Dubai.
Tallaabaan ayay dowladdu ku tilmaantay mid muhiim u ah casriyeynta adeegyada boostada, kobcinta ganacsiga iyo xoojinta dib-u-soo-kabashada dhaqaalaha dalka.
Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolojiyadda, Maxamed Aadan Moallim, ayaa heshiisyadan ku saxiixay magaca Soomaaliya, kuwaas oo ku waajibinaya dalka inuu la jaanqaado heerarka caalamiga ah ee adeegyada boostada iyo gaarsiinta, isla markaana door muuqda ka qaato bulshada boostada caalamka.
Mas’uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in heshiisyadani ay dedejin doonaan qorshayaasha qaran ee ku aaddan isbeddelka dhijitaalka ah iyo ballaarinta ganacsiga e-commerce-ka, taas oo si toos ah u kordhin doonta isku xirnaanta shacabka iyo ganacsiyada.
Dowladdu waxay ku tilmaantay talaabadan guul diblomaasiyadeed iyo farsamo oo Soomaaliya ka dhigtay hoggaamiye kaalin muuqata ku leh dib-u-habeynta boostada caalamiga ah, kadib tobanaan sano oo colaado iyo burbur ay wiiqeen kaabeyaasha dalka.
Soomaaliya oo dib u dhis ku wadda hay’adihii muhiimka ahaa ee qaranka ayaa sanadihii u dambeeyay raadineysay inay si buuxda uga dhex muuqato ururrada caalamiga ah, si loo soo jiito maalgashi iyo koror dhaqaale oo ka faa’iideysta guud ahaan Geeska Afrika.