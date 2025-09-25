Soomaaliya oo soo afjareysa Xilka Xeeldheeraha Madaxabannaan ee Xuquuqul Insaanka
Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa cod buuxa ku ansixiyay qaraar taariikhi ah oo lagu soo afjarayo xilka Xeeldheeraha Madaxabannaan ee Xaaladda Xuquuqul Insaanka Soomaaliya, xilkan oo muddo sanooyin ah ku jiray gacanta Qaramada Midoobay.
Qaraarkan oo lagu meel-mariyay shirkii Golaha Wasiirrada maanta, ayaa dhigaya in xilkan si rasmi ah loo soo gunaanadi doono dhammaadka bisha Oktoobar 2025. Go’aankan ayaa daba socda heshiiskii Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ka gaaray 8-dii Sebteembar 2025, kaas oo lagu muujiyay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in si madax-bannaan u qaadato mas’uuliyadda ilaalinta xuquuqul insaanka.
Kala-guur loo wareejinayo dowladda Soomaaliya
Kadib markii xilka Xeeldheeraha la soo afjaro, mas’uuliyadda ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaa si toos ah u maamuli doona Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka, taas oo si dhow ula shaqeyn doonta hay’adaha dowladda kale iyo bah-wadaagta caalamiga ah. Ujeeddadu waa in la dhiso oo la hawlgeliyo Guddiga Madaxabannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka (NIHRC), kaas oo noqon doona hay’ad qaran oo si joogto ah u maamusha arrimaha xuquuqul insaanka.
Goluhu waxa kale oo uu ansixiyay qorshe kala-guur oo socon doona ilaa Oktoobar 2026, si loogu hubiyo in dhammaan taageerada farsamo, dabagalka iyo talo-bixinta caalamiga ah si tartiib ah loogu wareejiyo dowladda.
Talaabo taariikhi ah
Soomaaliya waxay muddo dheer ku jirtay kormeerka gaarka ah ee Xeeldheerayaasha xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay, kuwaas oo sanad walba warbixin ka diyaarin jiray xaaladda dalka. Go’aanka maanta ayaa loo arkaa inuu yahay tallaabo muujinaysa in dowladdu ku kalsoon tahay awooddeeda gudaha ee ilaalinta xuquuqda muwaadiniinteeda.
Xukuumadda ayaa sheegtay in tani ay qayb ka tahay qorshaha lagu xoojinayo madaxbannaanida hay’adaha qaranka iyo in la dhiso nidaamyo joogto ah oo waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta caalamiga ah.
Gunaanad
Go’aanka Golaha Wasiirrada ee lagu soo afjarayo xilka Xeeldheeraha Madaxabannaan ayaa loo arkaa guul diblomaasiyadeed iyo mid sharci ah oo Soomaaliya u horseedi karta kalsooni dheeraad ah oo caalami ah. Waxaa la filayaa in muddo laba sano ah lagu dhamaystiro dhismaha Guddiga Xuquuqul Insaanka Qaranka, si Soomaaliya u ye