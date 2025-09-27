𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐗𝐅𝐒 𝐨𝐨 𝐌𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐍𝐚𝐢𝐫𝐨𝐛𝐢 𝐊𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐫𝐨-𝐝𝐡𝐚𝐥 𝐚𝐡 𝐊𝐮𝐥𝐚 𝐐𝐚𝐚𝐭𝐚𝐲 𝐒𝐚𝐚𝐟𝐢𝐢𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚 𝐞𝐞 𝐒𝐢𝐝𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐰 𝐔𝐥𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐪𝐞𝐞𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐨𝐦𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Cige ayaa magaalada Nairobi kulan muhiim ah kula qaatay safiirrada dalalka saaxiibada caalamka ee Soomaaliya xiriir dhow la leh. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, taageerada dib-u-habeynta maaliyadda, iyo horumarinta xiriirka saaxiibtinimo ee Soomaaliya iyo beesha caalamka.
Wasiirka Maaliyadda XFS ayaa intii uu socday kulanka waxa uu uga mahadceliyay safiirrada taageerada joogtada ah ee ay Soomaaliya ay la garab taagan yihiin, isaga oo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay u leedahay in si daahfuran loo wada shaqeeyo, si loo xaqiijiyo guulaha laga gaaray dib-u-habeynta maaliyadda iyo barnaamijyada horumarinta dhaqaalaha, xili ay Dowladdu dadaal xoogan galinayso sidii loo heli lahaa mashaariic horumarineed oo wax tar leh.
Safiirrada beesha caalamka ayaa dhankooda ku bogaadiyey horumarka dowladda Soomaaliya ka sameysay dib-u-habeynta dhaqaalaha iyo casriyeynta hannaanka dakhli uruurinta kadib qorshihii deyn cafinta iyada oo ay balan qaadeen in ay sii wadi doonaan taageerada ay ku garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed, si loo xaqiijiyo mustaqbal dhaqaale oo waara.