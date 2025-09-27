Banaanbixii Mucaaradka Muqdisho iclaamiyeen oo baaqday iyo Xaaladda Muqdisho oo Saaka degan
Waxaa xalay la soo gabagabeeyay dadaallo miro dhalay oo ay hoggaaminayeen Imaamyadda, Ugaasyadda iyo Guddigii Xildhibaannada ahaa, kuwaas oo horseeday is afgarad rasmi ah oo lagu baajiyay bannaanbixii lagu waday inuu maanta ka dhaco magaalada Muqdisho.
Madasha Samatabixinta ayaa aqbashay soo jeedinta ka dhalatay dadaalladaas, taas oo sababtay in la joojiyo bannaanbixii, isla markaana dib loo dhigo muddo sagaal maalmood ah si farsamo ahaan looga shaqeeyo goobta, goorta iyo habka uu u dhici doono si nabdoon oo sharciga waafaqsan.
Shir jaraa’id oo xalay si wadajir ah ay u qabteen hoggaamiyeyaasha dhaqanka iyo guddiga xildhibaanada ayaa lagu xaqiijiyay in bannaanbaxu yahay xuquuq dastuuriga ah ee muwaadiniinta, balse loo baahan yahay in lagu qabto si nabad ah oo ay dowladda amnigeeda sugayso.
Is-afgaradkaas ayaa soo afjaray xiisad maalmahan ka taagneyd Muqdisho, taas oo keentay cabsi iyo walaac xooggan oo ay muujiyeen shacabka caasimadda, kuwaas oo ka baqayay in bannaanbaxu isu beddelo mid hubeysan ama sababa qalalaase amni.
xaaladda magaalada Muqdisho ayaa Saaka degan , iyadoo ciidamadii amniga lagu arkayay waddooyinka waaweyn ay sii yareeyeen dhaq-dhaqaaqyadii hubeysnaa ee hore u jiray. Dadka iyo gaadiidkuna si caadi ah ayay u socdaan, waxaana laga dareemayaa nafis iyo degganaan kadib heshiiskii la gaaray.