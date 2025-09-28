Wafdi ka socda Soomaaliya oo kulan la yeeshay 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐝𝐚 𝐖𝐚𝐬𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐁𝐨𝐪𝐨𝐫𝐭𝐨𝐨𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐢 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐚
𝐑𝐢𝐲𝐚𝐝𝐡, 𝐒𝐚𝐮𝐝𝐢 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐚:- Wasiirka Maaliyadda Xukumadda Federaalka Soomaaliya mudane Biixi Imaan Cige iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar shaqo ah ku jooga Magaalada Riyadh ee Boqortooyada Saudi Arabia ayaa maanta kulan miro-dhal ah kula yeeshay xarunta Wasaaradda Maaliyadda ee Riyadh, Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Saudi Arabia Mudane Abdulmuhsen Bin Sa’ad Alkhalaf iyo xubno sare oo ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda.
Shirkaan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac ee dhanka dhaqaalaha. Wasiirka Maaliyadda XFS ayaa mahadcelin kadib waxa uu si faah-faahsan ugala hadlay qorshayaasha maalgalinta mashaariicda horumarineed ee Dowladda Soomaaliya ee dhinacyada kaabayaadha dhaqaalaha, khayraadka badda, xoolaha, beeraha iyo dhanka tamarta. Waxaa lagu heshiiyay in wada hadalan hore loo wado oo loo bedelo heer farsamo si looga miro dhaliyo oo gaadho heshiish maalgashi oo laba geesood ah ( investment treaty).
Wafdiga Wasiirka Maaliyadda XFS oo ka kooban Guddoomiyaha Bangiga Horumarinta iyo Dib-u-dhiska iyo Maareeyaha Dakadda Muqdisho waxaa si diiran u soo dhaweeyay madaxda Safaaradda Soomaaliya ee Saudi Arabia oo uu hoggaaminayo siihaya Safaaradda Mudane Cabdicasiis Ibrahim Xasan.