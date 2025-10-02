Isbahaysiga Cusub: Jubbaland, Puntland iyo Mucaaradka oo Wadahadal Ku Yeeshay Nairobi
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta ku qabsoomay shir muhiim ah oo ay isugu yimaadeen Madaxda Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Jubaland iyo Puntland, oo ay kala hoggaaminayaan Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, iyo sidoo kale wakiillo ka socday Madasha Samatabixinta Soomaaliya.
Shirka waxaa sidoo kale ka qeyb galay Raysul Wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, Raysul Wasaarihii hore Saacid Shirdoon iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Intii uu socday shirka ayaa lagu falanqeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga, siyaasadda iyo horumarka, iyadoo diiradda la saaray sidii loo heli lahaa mustaqbal xasiloon oo horseeda dowladnimo iyo horumar dhaqaale oo waara.
Shirka ayaa lagu go’aamiyay qodobo dhowr ah oo muhiim ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
In la dhiso Golaha Mustaqbalka Soomaaliya oo ay ku mideysan yihiin Madasha Samatabixinta, Jubaland iyo Puntland.
In si degdeg ah shir kale loogu qabto gudaha dalka si looga arrinsado kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya.
In lagu dhammaystiro dhismaha Golaha Mustaqbalka Soomaaliya inta lagu guda jiro wadahadallada socda.
In ummadda Soomaaliyeed laga codsado midnimo, wadajir iyo iskaashi si looga hortago khilaafaadka dhaawici kara jiritaanka dalka.
In dowladaha dariska, gaar ahaan Kenya, lagu amaano dadaallada ay ku taageerayaan Soomaaliya si ay u gaarto xasillooni iyo horumar.