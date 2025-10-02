Sweden iyo Soomaaliya oo lagu eedeeyay heshiis qarsoodi ah oo lagu kala beddelanayo masaafurinta iyo gargaarka
Warbaahinta caanka ah ee Swedish Radio ayaa daaha ka qaaday heshiis qarsoodi ah oo la sheegay inuu dhexmaray dowladaha Iswiidhan iyo Soomaaliya, kaas oo ku saabsan dib u celinta dadka Soomaaliyeed ee laga masaafuriyo Iswiidhan, iyada oo la sheegay in heshiiskaasi lagu xoojiyey lacag gargaar ah oo gaareysa 100 milyan SEK (oo u dhiganta ku dhowaad 9 milyan oo doolar).
Warbixinta ayaa tilmaantay in lacagtaasi lagu maalgeliyay mashaariic dhowr ah oo ka socda gudaha Soomaaliya, gaar ahaan kuwo la sheegay inay hoos yimaadaan xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Heshiiskan ayaa kiciyay dood adag iyo dhaleeceyn la xiriirta hufnaanta maaliyadeed, xuquuqda dadka la masaafuriyo, iyo sida loo maamulo gargaarka caalamiga ah.
Sida lagu sheegay baaritaanka, hay’adda gargaarka Iswiidhan ee Sida ayaa fulisay qayb ka mid ah lacagta, inkasta oo ilo gudaha ahi sheegeen in qaar ka mid ah shaqaalaha ay muujinayeen walaac ku saabsan sida loo adeegsanayo dhaqaalaha iyo meesha uu ku socdo.
Dhinaca kale, warbaahinta ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka dalbatay Iswiidhan bixinta lacagtii lagu ballamay, halka khilaafyo siyaasadeed iyo dib u dhacyo ay ka dhasheen markii la hakiyay qaybihii dambe ee lacagta. Waxaa xitaa la sheegay in dowladda Soomaaliya ay dib u celisay safiir ka socday Iswiidhan oo arrintaasi la xiriiray.
Arrintan ayaa dhalisay su’aalo badan oo ku saabsan:
In heshiiskan uu jebinayo xeerarka xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah,
In dadka la masaafurinayo la siinayo difaac sharci,
Iyo in gargaarka Iswiidhan uu noqday aalad siyaasadeed oo lagu fuliyo heshiisyo qarsoon.
Ilo xog ogaal ah oo ka tirsan hay’adaha Iswiidhan ayaa sheegay in heshiiska lagu gaaray heer wasiirro ah, iyadoo si toos ah loo xariiriyay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya weli kama aysan bixin wax jawaab rasmi ah oo ku saabsan eedeymahaas, halka madaxda gargaarka Iswiidhan ay ku doodayaan in lacagtu ahayd mid loogu talagalay “horumarinta nidaamka dowlad wanaagga iyo dib u dhiska adeegyada bulshada.”
Si kastaba ha ahaatee, baaritaanka ayaa muujinaya sida ay siyaasadaha masaafurinta iyo gargaarka u noqdeen kuwo isku dhex milmay, taas oo dhaawici karta sumcadda labada dal ee dhinaca daahfurnaanta, ixtiraamka xuquuqda aadanaha, iyo kalsoonida bulshada caalamka.