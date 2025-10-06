Madaxtooyadda Soomaaliya oo war kasoo saartay Natiijadda kulamadii Kismaayo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyo wafdigiisii oo maalinimadii shalay gaaray magaalada Kismaayo, ayaa maanta soo gabagabeeyay wajigii koowaad ee wadahadallo muhiim ah oo ay la lahaayeen madaxda iyo maamulka Dowlad Goboleedka Jubaland.
Wadahadalladan ayaa lagu tilmaamay kuwo horumar weyn laga gaaray, iyadoo dhinacyadu isku afgarteen in wadatashiyada ay sii socdaan, lana abuuro hannaan joogto ah oo lagu sii ambaqaado geeddi-socodka wada hadalka, si loo gaaro isfaham buuxa iyo wada shaqeyn miro dhal ah sida ay shaacisay Madaxtooyadda Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay maamulka iyo shacabka Jubaland soo dhaweyntii diirraneyd ee ay u sameeyeen wafdiga dowladda federaalka.
Sidoo kale wuxuu ku bogaadiyay dadaalka ay shacabka iyo maamulka Jubaland ugu jiraan xoojinta midnimada, wadajirka iyo horumarka dalka, isagoo xusay in kulankan uu muujinayo isfaham iyo kalsooni cusub oo ka dhex bilaabatay labada dhinac.
Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada hadalka iyo iskaashiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, si loo xaqiijiyo dowladnimo dhisan, amni iyo horumar waara oo ay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ka wada faa’iideystaan.