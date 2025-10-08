Madaxweyne Trump oo Soomaaliya ku xusay shir jaraa’id oo ka dhacay Aqalka Cad
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadallo muran dhaliyay ka jeediyay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Aqalka Cad isagoo la joogay Ra’iisul Wasaaraha Kanada Mark Carney, halkaas oo uu kaga hadlay arrinta xiritaanka dowladdiisa iyo hoggaanka xisbiga Dimuqraadiga.
Trump ayaa sheegay in Dimuqraadigu aysan lahayn hoggaan muuqda, isagoo tusaale u soo qaatay Soomaaliya. “Waxaan helayaa wicitaanno ka imaanaya xubno Dimuqraadi ah oo doonaya inay ila kulmaan. Magacyadoodana hore uma aqoon. Waxay sheeganayaan inay yihiin hoggaamiyeyaal Dimuqraadigu hoggaan ma leh. Waxay i xasuusiyaan Soomaaliya,” ayuu yiri Trump.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in xayiraadda dowladda ee socota ay siisay fursad uu ku baabi’iyo barnaamijyo uu ku tilmaamay “musuq iyo khasaaro dhaqaale.”
“Waxaan tirtiri doonaa barnaamijyo badan oo aan muhiim ahayn. Waxay nagu siiyeen fursad dahabi ah, waxaana meesha ka saaraynaa bilyanno doollar oo khasaare ah,” ayuu yiri Trump.
Isagoo hadalkiisa sii wata, Trump ayaa sheegay in uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya, wuxuuna sheegey inuu kala hadlay arrimo la xiriira siyaasadda iyo dadka kasoo jeeda Soomaaliya ee ku sugan Mareykanka.