Maxkamadda Gobolka Nugaal oo ku xukuntay Sharmaarke Xuseen Yuusuf 25 sano oo xabsi ah
Maxkamadda Gobolka Nugaal ayaa maanta ku dhawaaqday xukun adag oo 25 sano oo xabsi ah ah oo ka dhan ah eedeysane Sharmaarke Xuseen Yuusuf, ka dib markii lagu helay dambiga kufsiga labo gabdhood oo carruur ah.
Garsoorayaasha dacwadda guddoominayay ayaa sheegay in caddeymaha la horgeeyay ay ahaayeen kuwo dhammaystiran, taas oo sababtay in maxkamaddu gaarto go’aankan culus.
Waxaa intaas dheer in Sharmaarke lagu xukumay ganaax lacageed oo gaaraya 25,000 dollar, taas oo lagu sheegay in ay tahay magdhow loo siinayo qoysaska carruurta.
Eedeysanaha ayaa la sheegay in uu muddo ku jiray xabsi kumeelgaar ah intii uu socday baaritaanka, iyadoo maanta si rasmi ah loogu wareejiyay xabsiga dhexe ee Garowe si uu u bilaabo muddada xukunkiisa.
Mas’uuliyiinta maxkamadda ayaa ku tilmaamay xukunka mid tusaale u noqon doona cid kasta oo isku dayda inay ku xad-gudubto xuquuqda carruurta, iyagoo carabka ku adkeeyay in nidaamka cadaaladda Puntland uusan u dulqaadan doonin dambiyada noocan ah.
Bulshada deegaanka ayaa si weyn u hadal haysa go’aankan, iyagoo ku baaqay in la adkeeyo ilaalinta carruurta iyo kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee ku saabsan dambiyada jinsiga.