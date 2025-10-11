Soomaaliya iyo Togo oo ka wada hadlay Xoojinta Xiriirka Diblomaasiyadeed iyo Daryeelka Muwaadiniinta Soomaaliyeed
Wasiir-Dowleha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Mudane Cali Maxamed Cumar (Cali Balcad), ayaa magaalada Lomé ee caasimadda dalka Togo kulan rasmi ah kula yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda, Iskaashiga iyo Isdhexgalka Afrika ee Jamhuuriyadda Togo, Mudane Robert Dussey.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Togo, iyo sidii loo horumarin lahaa iskaashiga diblomaasiyadeed, dhaqaalaha, iyo xiriirka istiraatiijiga ah ee labada dal.
Labada wasiir ayaa ku celiyay go’aankooda ah in la dhiso xiriir ku saleysan kalsooni iyo ixtiraam wadaag, iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah .
Mid ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee kulanka lagu soo qaaday ayaa ahaa xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Togo. Labada dhinac ayaa isku raacay in la ilaaliyo xuquuqdooda, lana hubiyo in si cadaalad ah loola dhaqmo, iyadoo Soomaaliya iyo Togo ay ballan qaadeen in ay iska kaashan doonaan xalinta arrintaas.
Wasiir-Dowle Cali Maxamed Cumar ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid miro-dhal ah, isagoo yiri:
“Kulankeenna wuxuu ahaa mid dhaxalgal ah oo lagu xoojinayo xiriirka Soomaaliya iyo Togo. Waxaan diiradda saarnay sidii loo adkeyn lahaa iskaashiga labada dal iyo ilaalinta muwaadiniinteena Soomaaliyeed ee ku sugan Togo.”