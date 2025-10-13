Israa’iil oo sii deysay ku dhowaad 2,000 oo maxbuus Falastiiniyiin ah
Maamulka Israa’iil ayaa maanta fasaxday 1,966 maxbuus oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo ay ku jiraan ilaa 250 ruux oo hore loogu xukumay xabsi daa’in.
Tallaabadan ayaa timid kadib wada xaajood dheer oo ay qayb ka ahaayeen hay’adaha dhexdhexaadiya ee caalamiga ah, waxaana Israa’iil ku wareejisay maxaabiista hay’adda Laanqayrta Cas si loo hubiyo in la gaarsiiyo Falastiiniyiinta dhinacooda si nabad ah oo sharci ah.
Isla waqtigaas, ururka Xamaas ayaa sii daayay 7 maxbuus oo Yuhuud ah, taas oo qeyb ka ah heshiiska is-weydaarsiga maxaabiista ee lagu tilmaamay mid lagu doonayo in lagu yareeyo xiisadda sii kordheysay ee u dhaxaysa labada dhinac.
Saraakiil reer Galbeed ah ayaa sheegaya in heshiiskan uu qeyb ka yahay dadaallada lagu doonayo in dib loogu bilaabo wadahadallada nabadda ee hakadka ku jiray muddo bilo ah, iyadoo weli la sugayo tallaabooyin kale oo la xiriira sii deynta maxaabiista kale ee harsan.
Waxaa la filayaa in dhinacyadu ay mar kale kulmaan toddobaadka soo socda si ay uga wada hadlaan wajiga labaad ee heshiiska, kaas oo diiradda lagu saarayo arrimaha bani’aadannimada iyo furitaanka marinada gargaar ee Qaza.