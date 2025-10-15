Raila Odinga, Raisul Wasaarihii Hore ee Kenya, Oo Ku Geeriyooday Dalka India
War ay daabacday wakaaladda caalamiga ah ee Reuters ayaa maanta xaqiijisay in Raisul Wasaarihii hore ee Kenya iyo Hoggaamiyihii Mucaaradka, Raila Amolo Odinga, uu geeriyooday isagoo ku sugan magaalada Kochi ee gobolka Kerala ee dalka India.
Sida lagu sheegay warbixinta, Raila Odinga ayaa u geeriyooday wadno xanuun (cardiac arrest) wuxuu jiray 80 sano jir.
Raila Amolo Odinga wuxuu dhashay 7 Janaayo 1945, wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu miisaanka culus Kenya.
Wuxuu xilka Raisul Wasaare hayay intii u dhaxeysay 2008 ilaa 2013, kaddib heshiiskii awood qaybsiga ee ka dhashay rabshadihii doorashada 2007.
Wuxuu afar jeer u tartamay xilka Madaxweynaha Kenya balse guul kama gaarin, isagoo had iyo jeer ahaa codka ugu weyn ee mucaaradka.
Odinga wuxuu caan ku ahaa halgankiisa dimuqraadiyadeed, la dagaallanka musuqmaasuqa, iyo difaaca xuquuqda shacabka Kenya.