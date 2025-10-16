Shaqooyinka Horyaalla Xildhibaanada Soomaaliya ee Baarlamaanka Ururka Bariga Afrika (EAC)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta Madaxtooyada Qaranka ku qaabilay xubnaha cusub ee Soomaaliya ku meteli doona Baarlamaanka Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika (EAC), isaga oo ku dardaarmay inay si daacadnimo iyo wadaninimo leh u gutaan masuuliyadda loo igmaday.
Shaqooyinka Horyaalla Xildhibaanada Soomaaliya
Xildhibaanada cusub ee loo doortay Baarlamaanka Bariga Afrika waxaa horyaalla shaqooyin muhiim ah oo qeexaya kaalintooda cusub ee gobolka, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
Difaaca danaha Soomaaliya ee gobolka – Waa inay hubiyaan in siyaasadaha iyo go’aannada lagu gaarayo Baarlamaanka EAC aysan wax u dhimin danaha dhaqaale, siyaasadeed, iyo amni ee Soomaaliya, balse ay ka dhigaan kuwo kor u qaadaya iskaashiga iyo fursadaha ganacsi ee dalka.
Dhisidda sumcadda iyo codka Soomaaliya – Maadaama ay Soomaaliya markii ugu horraysay yeelanayso xubno rasmi ah oo matala, xildhibaannadu waa inay si cad uga muuqdaan doodaha, go’aamada iyo hindisayaasha sharci ee Baarlamaanka si ay u dhisaan kalsoonida iyo sumcadda dalka ee gobolka.
Kobcinta iskaashiga dhaqaale – Waa inay ka shaqeeyaan fududeynta ganacsiga xuduudaha, isku xirka suuqyada, iyo dhiirrigelinta mashaariicda dhaqaalaha ee isku xirta dalalka Bariga Afrika, gaar ahaan kuwa dan u leh ganacsatada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed.
Horumarinta siyaasadaha waxbarashada iyo shaqo abuurka – Baarlamaanka EAC wuxuu leeyahay awood uu ku ansixiyo hindisayaal horumarineed; sidaas darteed, xildhibaanada waa inay kor u qaadaan siyaasadaha dhiirrigeliya waxbarashada, tiknoolojiyadda, iyo kobcinta xirfadaha shaqo ee da’yarta Soomaaliyeed.
Kor u qaadidda isku xirka bulshada Bariga Afrika – Xildhibaanadu waxay fursad u hayaan inay dhisaan xiriir siyaasadeed, dhaqan iyo bulsho oo xooggan, kaas oo ka caawin kara muwaadiniinta Soomaaliyeed inay si fudud u helaan fursadaha socdaalka, waxbarashada iyo ganacsiga ee dalalka deriska.