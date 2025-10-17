Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeyb galay Tacsida Raila Odinga ee Nairobi
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta ka qeyb galay munaasabadda tacsida qaranka ee loo sameeyay Hoggaamiyihii mucaaradka Kenya, Raila Amolo Odinga, taas oo lagu qabtay Garoonka Nyayo Stadium ee magaalada Nairobi.
Munaasabaddan tacsida ayaa ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, iyadoo ay goob joog ka ahaayeen madaxda ugu sarreysa dalal dhowr ah oo Afrikaan ah, siyaasiyiin, diblomaasiyiin iyo boqolaal kun oo ka mid ah shacabka Kenya oo u yimid inay siiyeen tacsida iyo ixtiraamka ugu dambeeya hoggaamiyahoodii taariikhiga ahaa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu arkayay isagoo safka hore kaga jira madaxda sharafta leh ee martida lagu casuumay, wuxuuna la wadaagay shacabka Kenya iyo qoyska Odinga tacsida iyo dareenka murugada ee shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Raila Odinga uu ahaa “geesi qaran iyo halyey goboleed oo u taagnaa dimoqraadiyadda, cadaaladda iyo midnimada gobolka Bariga Afrika”, isagoo ku daray in shacabka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin walaalahooda Kenya xilligan murugada ah.
Munaasabadda tacsida ayaa sidoo kale waxaa ka soo qeyb galay madaxweynayaal iyo madax kale oo ka socday dalalka Itoobiya, Tanzania, Uganda, Koonfurta Suudaan, iyo Rwanda.
Amniga magaalada Nairobi ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo ciidamo badan oo boolis ah la dhigay waddooyinka waaweyn ee u dhow garoonka Nyayo Stadium.
Raila Odinga, oo muddo dheer ahaa halgamaa siyaasadeed, ayaa door weyn ku lahaa siyaasadda Kenya iyo gobolka guud ahaan, waxaana tacsidiisa loo arkayaa dhacdo mideysay Afrika Bariga.