Hirshabeelle oo Shaqada ka Ceyrisay Garsoorayaal Mushaar la’aan ka Cawday
Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), ayaa maanta xilka ka qaaday 6 garsoore oo ka tirsaneyd hay’adaha garsoorka ee maamulkiisa, kaddib cabashooyin la xiriiray mushahar la’aan iyo tabashooyin shaqo oo soo noqnoqday.
War-saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxtooyada Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in garsoorayaashan laga qaaday xilalka sababo la xiriira “is-waafaq la’aanta howlaha garsoorka iyo nidaamka maamulka cadaaladda ee dowlad-goboleedka.”
Garsoorayaasha xilka laga qaaday ayaa kala ah:
Maxamed Xasan Cumar
Maxamed Ibraahim Muuse
Cabdishakuur Ibraahim Nuur
Ismaaciil Xasan Dhoorre
Yaasiin Cusmaan Gacal
Cabdikhaliq Maxamed Cali
Ilo ku dhow garsoorayaasha la ceyriyay ayaa sheegay in ay muddo bilo ah ka cabanayeen mushahar la’aan iyo xaalado shaqo oo adag, taas oo keentay in qaar ka mid ah ay hakiyaan shaqadoodii.