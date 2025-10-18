U bood dhigaalka

Hirshabeelle oo Shaqada ka Ceyrisay Garsoorayaal Mushaar la’aan ka Cawday

Sheeko:War

Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), ayaa maanta xilka ka qaaday 6 garsoore oo ka tirsaneyd hay’adaha garsoorka ee maamulkiisa, kaddib cabashooyin la xiriiray mushahar la’aan iyo tabashooyin shaqo oo soo noqnoqday.

War-saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxtooyada Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in garsoorayaashan laga qaaday xilalka sababo la xiriira “is-waafaq la’aanta howlaha garsoorka iyo nidaamka maamulka cadaaladda ee dowlad-goboleedka.”

Garsoorayaasha xilka laga qaaday ayaa kala ah:

Maxamed Xasan Cumar

Maxamed Ibraahim Muuse

Cabdishakuur Ibraahim Nuur

Ismaaciil Xasan Dhoorre

Yaasiin Cusmaan Gacal

Cabdikhaliq Maxamed Cali

Ilo ku dhow garsoorayaasha la ceyriyay ayaa sheegay in ay muddo bilo ah ka cabanayeen mushahar la’aan iyo xaalado shaqo oo adag, taas oo keentay in qaar ka mid ah ay hakiyaan shaqadoodii.