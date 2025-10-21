Baarlamaanka Japan oo u doortay Sanae Takaichi Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Dalka
Baarlamaanka dalka Japan ayaa maanta si rasmi ah u doortay Sanae Takaichi inay noqoto Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Japan, taasoo ka dhigeysa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda casriga ah ee dalkaasi qabata xilkan sare.
Doorashadan ayaa timid kaddib markii ay si rasmi ah ugu guuleysatay tartankii hoggaanka xisbiga talada haya ee Liberal Democratic Party (LDP), iyadoo cod aqlabiyad ah kaga adkaatay musharixiintii kale.
Sanae Takaichi, oo caan ku ah aragtideeda siyaasadeed ee adag iyo taageerada qiyamka dhaqanka Japan, ayaa ballanqaadday inay xoogga saari doonto dib u habeynta dhaqaalaha, amniga qaranka iyo horumarinta tiknoolajiyadda.
Takaichi ayaa beddeshay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Fumio Kishida, kaas oo dhawaan iscasilay kaddib cadaadis siyaasadeed iyo hoos u dhac taageero dadweyne.
Doorashada haweeneydan ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo astaan u ah isbeddel cusub oo ku saabsan doorka haweenka ee hoggaanka sare ee siyaasadda Japan.