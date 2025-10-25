Ciidanka Booliska Soomaaliya oo gacanta kusoo dhigay Kooxo burcad ah
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Saldhigga Garasbaaley ayaa ku guuleystay in ay gacanta kusoo dhigaan koox eedeysanayaal ah oo lagu qabtay iyagoo ku guda jira fal dhac ah oo ka dhacay degmada Garasbaaley, gaar ahaan waaxda Siinka-dheer.
War kasoo baxay Saldhigga Garasbaaley ayaa lagu sheegay in hawlgal qorsheysan oo ciidanku sameeyeen lagu soo qabtay eedeysanayaashan, kuwaas oo lagu tuhunsan yahay dhaca iyo cabsi gelinta shacabka deegaanka.
Booliska ayaa tilmaamay in eedeysanayaasha la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh, si loogu fuliyo caddaalad loona waafajiyo sharciga dalka u yaalla.
Sidoo kale, Booliska ayaa ugu baaqay bulshada inay la shaqeeyaan ciidamada amniga, isla markaana ay soo gudbiyaan warbixin kasta oo ku saabsan falalka amni-darrada, si loo sugo ammaanka guud ee degmada iyo caasimadda intiiba.
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa maalmihii u dambeeyay kordhiyay hawlgallada ka dhanka ah kooxaha ku howlan falalka sharci darrada ah, iyadoo tallaabooyinkaas ay qeyb ka yihiin dadaallada lagu xoojinayo amniga iyo ilaalinta hantida muwaadiniinta.