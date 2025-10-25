Madaxweyne Deni “Gacmaha kama laabanayno Dowladda Federaalka”
Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta shaaca ka qaaday in Puntland aysan marna ka aamusi doonin xaaladda dalka, isagoo sheegay in ay qaadan doonaan door muhiim ah oo lagu badbaadinayo Soomaaliya.
Deni ayaa sheegay in tallaabadan ay hor kacayaan Golaha Mustaqbalka Soomaaliya oo uu ku tilmaamay mid ka kooban Puntland, Jubbaland iyo mucaaradka ku sugan magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyay Dowladda Federaalka inay dalka ku hoggaaminayso jihada qaldan, isla markaana ay lagama maarmaan tahay in la sameeyo isbeddel degdeg ah.
“Gacmaha kama laabanayno Dowladda Federaalka oo aan dooneyno in aan ka badbaadino dalka burbur siyaasadeed iyo mid amni,” ayuu yiri Madaxweyne Deni, isagoo ku adkaystay in maamuladiisa iyo mowqifka mucaaradka Muqdisho ay yihiin kuwa muujinaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
Deni wuxuu intaas ku daray in Puntland diyaar u tahay wada-hadal siyaasadeed balse aysan aqbali doonin “cadaadis iyo cabburin sharci-darro ah”, sida uu hadalka u dhigay.