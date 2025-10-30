Ilhaan Cumar oo ka hadashay xaaladda bani’aadantinimo ee Suudaan, iyadoo eedeysay Imaaraadka Carabta iyo ganacsatada hubka
Xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka ayaa ku biirtay codadka caalamiga ah ee ka dayrinaya xaaladda bani’aadantinimo ee ka taagan dalka Suudaan.
Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in Suudaan ay wajahayo musiibo bani’aadantinimo oo aad u daran, taas oo noqotay tii ugu xumeyd adduunka, iyadoo tobannaan kun oo qof ay ku dhinteen dagaallada, halka in ka badan 12 milyan lagu khasbay inay guryahooda ka barakacaan.
“Suudaan waxay la daalaa-dhacaysaa musiibadii bani’aadantinimo ee ugu xumeyd adduunka iyo xasuuq sii fidaya. Tobannaan kun ayaa la dilay, halka 12 milyan oo qof la barakiciyey. Sawirrada muujinaya ciidammada RSF oo qabsaday magaalada El Fasher waa kuwo argagax leh oo naxdin badan,” ayay ku tiri qoraal ay ku baahisay barta X (hore Twitter).
Dhanka kale, Ilhaan Cumar ayaa eedeymo culus u jeedisay Isu-tagga Imaaraadka Carabta (UAE) iyo ganacsatada hubka ee taageera maleeshiyaadka RSF, iyadoo ku baaqday in lala xisaabtamo.
“Isu-tagga Imaaraadka Carabta (UAE) iyo ganacsatada hubka ee siiya RSF iyo maleeshiyaadka la safan waa in la marsiiyaa isla xisaabtan buuxa,” ayay tiri Ilhaan Cumar.
Hadalkan ayaa imanaya xilli xaaladda Suudaan ay kasii darayso, iyadoo magaalada El Fasher ay noqotay goob dagaal oo aad u daran, halkaas oo kumannaan qof ay ka qaxayaan, lana soo sheegayo tacaddiyo ka dhan ah dadka rayidka ah.