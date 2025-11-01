Middle East Eye: Garoonka Boosaaso oo Lala Xiriiriyay Taakulaynta Jabhadda RSF ee Suudaan
Warsidaha caalamiga ah ee Middle East Eye ayaa daabacay warbixin uu ku faahfaahinayo caddeymo la sheegay in ay muujinayaan in Garoonka Diyaaradaha ee Boosaaso uu noqday marin muhiim ah oo laga gudbiyo agab ciidan iyo saanad loogu talagalay Jabhadda RSF ee ka dagaallanta dowladda Suudaan.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Boosaaso ay noqotay meel istiraatiiji ah oo ay maraan diyaarado iyo gaadiid lagu wado agab ciidan, inkastoo aan weli la hayn caddeymo rasmi ah oo si toos ah u xaqiijinaya arrintan.
Sidoo kale, wargeysyada The Wall Street Journal (WSJ) iyo The Guardian ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay soo bandhigay warbixino ay ku sheegayaan in Boosaaso ay noqotay xarun lagu soo dejiyo calooshood u shaqaystayaal dagaal (mercenaries) oo la sheegay in ay ka barbar dagaallamayaan ciidamada RSF ee Suudaan.
Muuqaallo dhowaan lagu faafiyay baraha bulshada ayaa lagu arkay dagaalyahanno ajaanib ah oo lagu tuhunsan yahay inay ka qaybqaadanayaan dagaalka Suudaan, kuwaas oo la sheegay in qaar ka mid ah ay ku safreen duullimaadyo ka yimid Puntland ayna kasoo jeeddaan dalka Colombia.
Warbixinta ayaa dhalisay su’aalo badan oo ku saabsan doorka Soomaaliya ama qaar ka mid ah gobolladeeda ee la xiriira xiisadda Suudaan, taas oo weli kacsan, iyadoo dalal badan oo gobolka ah lagu eedeeyay inay si qarsoodi ah u taageeraan dhinacyada dagaallamaya.