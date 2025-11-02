Hoggaanka CID oo ka Hadlay Kororka Tahriibka Dhallinyarada Soomaaliyeed
Hoggaanka Baarista Dambiyada (CID) ee dowladda Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay kororka tahriibka dhallinyarada Soomaaliyeed, iyagoo sheegay in ay bilaabeen tallaabooyin lagu bartilmaameedsanayo dadka ku lugta leh tahriibinta iyo ganacsiga dadka (human trafficking).
Sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka CID, waaxda baaristu waxay heshay xog muujinaysa in toddobaadyadii u dambeeyay uu sii kordhay tirada dhallinyarada ka ambabaxaysa dalka, gaar ahaan kuwa u socda dhinaca dalalka Masar, Liibiya, iyo Yemen, iyadoo intooda badan ay ku dhintaan ama ku xayirmaan safarkaasi khatarta badan.
Hoggaanka CID ayaa sheegay in ay si dhow ula shaqeynayaan hay’adaha amniga iyo kuwa caalamiga ah si loo helo shabakadaha dadka tahriibiya, loona soo qabto cid kasta oo qayb ka ah hawlahaasi sharci-darrada ah.
“Waan ognahay meelaha laga abaabulo tahriibka, waxaana bilaabnay howlgal ballaaran oo lagu soo qabanayo dadka fududeeya safarradaas khatarta ah. Cid kasta oo lagu helo caddeyn, waa lala xisaabtami doonaa,” ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan CID.
CID waxay sidoo kale ugu baaqday waalidiinta iyo bulshada in ay ka feejignaadaan dadka dhallinyarada u ballanqaada shaqooyin been ah ama safarro “fursado” lagu sheegay, kuwaas oo dhab ahaantii horseeda dhimasho iyo silic baddaha iyo saxaraha.
Warbixinta CID ayaa timid xilli hay’adaha samafalka iyo kuwa xuquuqul-insaanka ay marar badan ka digaan khatarta sii kordhaysa ee tahriibka, oo noqday mid ku sii fidaya Soomaaliya, iyadoo sababo dhaqaale iyo shaqo la’aan ay dhalinyaradu ku khasban yihiin in ay naftooda halis galiyaan.