Dowladda Soomaaliya oo qirtay in diyaarado ka baxa Boosaaso ay tagaan Suudaan
Wasiirka Difaaca ee Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi, ayaa markii ugu horreysay si cad u qiray in diyaarado ka duula magaalada Boosaaso ee Puntland ay safarro ku tagaan dalka Suudaan, halkaas oo ay wax geeyaan, inkastoo uu sheegay inuusan si rasmi ah u ogeyn waxa ay diyaaradahaasi sidaan.
Wasiir Fiqi oo la hadlay Aqalka Sare ayaa yiri, “Waxaan shacabka hortooda ka qirayaa in diyaarado ay Boosaaso ka duulaan oo Suudaan ay wax geeyaan, lakiin aniga xog rasmi ah kama hayo waxa ay geeyaan.”
Qirashada Wasiirka ayaa imaneysa xilli warbixinno caalami ah oo ay daabaceen wargeysyada The Guardian, Wall Street Journal, iyo Middle East Eye ay shaaciyeen in Garoonka Boosaaso loo adeegsado sidii marin lagu dhoofiyo agab ciidan iyo saanad lagu taageerayo jabhadda RSF ee dagaalka kula jirta dowladda Suudaan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya weli kama aysan bixin faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan cidda maamusha diyaaradahaas ama sababta ay uga duulaan Boosaaso iyaga oo tagaya Suudaan, hase yeeshee hadalka Wasiir Fiqi ayaa u muuqda mid xaqiijinaya jiritaanka dhaqdhaqaaqyo noocaas ah.