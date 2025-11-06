Burcad-badeed Soomaaliyeed oo qabsatay markab shidaal siday oo marayay meel u dhow Xeebaha Soomaaliya
Waxaa soo baxaya warar sheegay in burcad-badeed Soomaaliyeed ay qabsadeen markab shidaal siday oo ku socday biyaha u dhow xeebaha Soomaaliya.
Shirkadda Greek-ga ah ee Latsco Marine Management ayaa xaqiijisay in markabkooda lagu magacaabo Hellas Aphrodite si toos ah loo beegsaday.
Ilo-wareedyo ayaa sheegay in markabka hadda loo wado dhanka xeebaha Soomaaliya, iyadoo dhammaan shaqaalihii saarnaa ay weli la socdaan burcad-badeedda.
Waxaa weli socda qiimeyn iyo is-aruurin xogta ku saabsan sababta iyo cidda ka dambeysa weerarka, iyadoo aan weli la helin macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xaaladda shaqaalaha iyo halka saxda ah ee markabku ku sugan yahay.
Hay’adaha amniga badda ayaa ku jira feejignaan, waxaana la filayaa in dowladaha iyo shirkadaha badaha ilaalada ka shaqeeya ay soo saaraan warbixinno dheeraad ah saacadaha soo socda.