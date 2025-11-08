Koonfurta Kuuriya si adag u dhaleeceysay gantaal ay Waqooyiga Kuuriya bilowday
Wasaaradda Difaaca ee Koonfurta Kuuriya ayaa si kulul u cambaareysay tijaabadii cusub ee gantaal ballistic ah oo ay Waqooyiga Kuuriya hawada u dirtay, taas oo ay ku tilmaamtay “fal kicin ah oo khatar ku ah amniga gobolka.”
War-saxaafadeed ka soo baxay Seoul ayaa lagu sheegay in tillaabadan Waqooyiga Kuuriya ay ku xad-gudbeyso qaraarrada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kuwaas oo mamnuucaya in Pyongyang ay tijaabiso gantaalo ballistic ah ama barnaamijyo la xiriira hubka nukliyeerka.
Koonfurta Kuuriya waxay sheegtay in:
Gantaalka uu ku dhacay badda u dhow jasiiradaha Koonfurta Kuuriya.
Ciidamadooda difaaca cirka iyo ciidamada badda ay si dhow ula socdeen dhaqdhaqaaqa gantaalka.
Ciidamada isbahaysiga Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriya ay diyaar u yihiin inay sameeyaan “jawaab milatari oo degdeg ah haddii loo baahdo.”
Dowladda Seoul waxay ku eedeysay Pyongyang inay isku dayeyso inay abuuro xiisad cusub, xilli gobolka ay ka socdaan tababaro milatari oo wadajir ah oo ay fulinayaan ciidamada Koonfurta Kuuriya iyo Mareykanka.
Waqooyiga Kuuriya weli kama aysan jawaabin cambaareynta Koonfurta, balse Pyongyang ayaa horey u sheegtay in tijaabooyinkan gantaalada ay muhiim u yihiin “difaaca qaranka iyo soo saarista hub casri ah.”
Koonfurta Kuuriya waxay beesha caalamka ugu baaqday in la kordhiyo cadaadiska iyo cunaqabataynta ka dhanka ah Waqooyiga Kuuriya si loo joojiyo mashruuca gantaalada iyo barnaamijka nukliyeerka.